Турнир АСА 176 пройдет в Уфе сегодня, 31 мая. В главном событии вечера ММА в четвертьфинале Гран-при легкой весовой категории подерутся россиянин Али Абдулхаликов и бразилец Дави Рамос.

Турнир пройдет на территории «Уфа-Арена». Он начнется в 15.30 по московскому времени.

Весь вечер смешанных единоборств покажут зрителям по платной подписке на официальном сайте Absolute Championship Akhmat (АСА). Смотреть бесплатную видеотрансляцию АСА 176 можно будет на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 17.00 мск.

Главный кард турнира АСА 176 выглядит следующим образом:

21.00 (мск). Николай Алексахин (25-7-0) — Эдил Эсенгулов (11-2-0)

21.30. Ахмед Мусакаев (12-2-0) — Джосиел Силва (19-7-0)

22.00. Алексей Махно (25-10-0) — Кристиан Бринзан (9-8-0)

22.30. Венер Галиев (36-14-0) — Аурел Пиртеа (26-15-0)

23.00. Али Абдулхаликов (13-2-0) — Дави Рамос (12-5-0)

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