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АСА 176 Рамос — Абдулхаликов и Галиев — Пиртеа: основной кард турнира

В основном карде турнира АСА 176 31 мая пройдет пять боев
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Алексей Махно.
Алексей Махно.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

31 мая, в пятницу, в Уфе на «Уфе-Арена» пройдет турнир АСА 176. «СЭ» публикует информацию об основном карде вечера смешанных единоборств, который начнется в 15.30 мск.

В главном событии турнира АСА 176 россиянин Али Абдулхаликов и бразилец Дави Рамос проведут пятираундовый бой 1/4 Гран-при в легком весе.

Основной кард турнира АСА 176

  • 23.00 (мск). Али Абдулхаликов (13-2-0) — Дави Рамос (12-5-0)
  • 22.30. Венер Галиев (36-14-0) — Аурел Пиртеа (26-15-0)
  • 22.00. Алексей Махно (25-10-0) — Кристиан Бринзан (9-8-0)
  • 21.30. Ахмед Мусакаев (12-2-0) — Джосиел Силва (19-7-0)
  • 21.00. Николай Алексахин (25-7-0) — Эдил Эсенгулов (11-2-0)

АСА: новости и обзоры турниров, интервью бойцов и тренеров, календарь и статистика спортсменов в актуальном виде на сайте «СЭ».

ММА
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ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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АСА 176 Рамос — Абдулхаликов: дата и время начала турнира

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