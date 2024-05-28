В основном карде турнира АСА 176 31 мая пройдет пять боев

31 мая, в пятницу, в Уфе на «Уфе-Арена» пройдет турнир АСА 176. «СЭ» публикует информацию об основном карде вечера смешанных единоборств, который начнется в 15.30 мск.

В главном событии турнира АСА 176 россиянин Али Абдулхаликов и бразилец Дави Рамос проведут пятираундовый бой 1/4 Гран-при в легком весе.

Основной кард турнира АСА 176

23.00 (мск). Али Абдулхаликов (13-2-0) — Дави Рамос (12-5-0)

22.30. Венер Галиев (36-14-0) — Аурел Пиртеа (26-15-0)

22.00. Алексей Махно (25-10-0) — Кристиан Бринзан (9-8-0)

21.30. Ахмед Мусакаев (12-2-0) — Джосиел Силва (19-7-0)

21.00. Николай Алексахин (25-7-0) — Эдил Эсенгулов (11-2-0)

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