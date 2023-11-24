АСА 166 Долгов — Магомедов: главный кард и время начала трансляции турнира
Турнир по смешанным единоборствам АСА 166 пройдет 24 ноября в Санкт-Петербурге. В главном событии вечера ММА подерутся россияне Ибрагим Магомедов и Михаил Долгов в четвертьфинале Гран-при в средней весовой категории.
Турнир АСА 166 начнется в 18.00 по московскому времени. Смотреть видеотрансляцию мероприятия можно будет на канале «Матч Боец». Прямой эфир начнется в 19.30 мск.
Главный кард турнира АСА 166 выглядит следующим образом
Михаил Долгов (Россия) — Ибрагим Магомедов (Россия)
Эдиль Эсенгулов (Кыргызстан) — Винициус Круз (Бразилия)
Павел Витрук (Украина) — Важа Циптаури (Грузия)
Саламу Абдурахманов (Россия) — Крис Ханикатт (США)
Алихан Вахаев (Россия) — Юрий Федоров (Россия)
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