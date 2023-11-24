Трансляция турнира АСА 166 на «Матч Боец» начнется в 19.30 мск 24 ноября

Турнир по смешанным единоборствам АСА 166 пройдет 24 ноября в Санкт-Петербурге. В главном событии вечера ММА подерутся россияне Ибрагим Магомедов и Михаил Долгов в четвертьфинале Гран-при в средней весовой категории.

Турнир АСА 166 начнется в 18.00 по московскому времени. Смотреть видеотрансляцию мероприятия можно будет на канале «Матч Боец». Прямой эфир начнется в 19.30 мск.

Главный кард турнира АСА 166 выглядит следующим образом

Михаил Долгов (Россия) — Ибрагим Магомедов (Россия)

Эдиль Эсенгулов (Кыргызстан) — Винициус Круз (Бразилия)

Павел Витрук (Украина) — Важа Циптаури (Грузия)

Саламу Абдурахманов (Россия) — Крис Ханикатт (США)

Алихан Вахаев (Россия) — Юрий Федоров (Россия)

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