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9 марта, 16:11

Тренер Бивола: «Джошуа показал Нганну разницу в классе. Меня порадовал результат боя»

Алина Савинова
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Геннадий Машьянов, тренер российского боксера Дмитрия Бивола, выразил радость за Энтони Джошуа, который нокаутировал Фрэнсиса Нганну в поединке по правилам бокса.

«Естественный результат, который меня порадовал. Джошуа сделал ту работу, которую должен был сделать Тайсон Фьюри. Но последний подошел к бою спустя рукава. Все подумали, что можно переходить в бокс из ММА и побеждать чемпионов. В боксе нужно владеть технико-тактическим мастерством, а не рассчитывать на уличные умения. Джошуа показал разницу в классе», — цитирует Машьянова MMA.Metaratings.ru.

Поединок между бойцами состоялся в ночь на 9 марта в Эр-Рияде. Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде. Для Фрэнсиса это стало вторым поражением подряд на профессиональном ринге.

Источник: Metaratings.ru
Бокс
Фрэнсис Нганну
Энтони Джошуа
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