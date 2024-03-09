Тренер Бивола: «Джошуа показал Нганну разницу в классе. Меня порадовал результат боя»

Геннадий Машьянов, тренер российского боксера Дмитрия Бивола, выразил радость за Энтони Джошуа, который нокаутировал Фрэнсиса Нганну в поединке по правилам бокса.

«Естественный результат, который меня порадовал. Джошуа сделал ту работу, которую должен был сделать Тайсон Фьюри. Но последний подошел к бою спустя рукава. Все подумали, что можно переходить в бокс из ММА и побеждать чемпионов. В боксе нужно владеть технико-тактическим мастерством, а не рассчитывать на уличные умения. Джошуа показал разницу в классе», — цитирует Машьянова MMA.Metaratings.ru.

Поединок между бойцами состоялся в ночь на 9 марта в Эр-Рияде. Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде. Для Фрэнсиса это стало вторым поражением подряд на профессиональном ринге.