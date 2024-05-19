Опубликованы судейские записки после боя Усика и Фьюри

Стали известны результаты судейских записок после боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бой прошел все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей — 115:112, 113:114, 114:113.

Ранее была опубликована статистика по ударам.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов.