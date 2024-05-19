Турки Аль-Шейх — о бое Усика и Фьюри: «Величайший бой в истории!»

Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх остался доволен поединком между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0) и экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

«XXI век стал свидетелем величайшего боя в истории, который представил миру абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В Эр-Рияде творилась история. С нетерпением ждем реванша!» — написал Аль-Шейх в соцсети X.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.