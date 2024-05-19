Резников раскрыл подробности конфликта с Баговым

Российский легковес Артем Резников назвал причину конфликта с Али Баговым.

«Ему не понравился мой подкаст, наверное. Но я не пойму в какой момент. Под подкастом он написал, что поймает меня в Сочи. «Поймаю» — унижение мужского достоинства. Это меня задело. Как можно написать мужчине «поймаю»? Я никуда не убегаю, не прячусь.

Если хочешь меня увидеть, набери мне, мы завтра увидимся. Я на Кавказе, и ты тоже. Это меня задело. Он будто бы с высока разговаривает, если победил меня в ММА, словно это дает ему право на меня наехать», — цитирует Резникова MMA.Metaratings.

В следующем поединке Резников встретится с Мухамедом Коковым 28 июня в Сочи.