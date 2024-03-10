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10 марта, 13:17

Дана Уайт отреагировал на поражение Нганну в боксерском поединке с Джошуа

Сергей Разин
корреспондент
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Боец Фрэнсис Нганну
Фрэнсис Нганну.
Фото Reuters

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал поражение экс-чемпиона промоушена в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну в боксерском поединке против Энтони Джошуа.

Бой между спортсменами прошел в ночь на 9 марта в Эр-Рияде. 37-летний камерунец был нокаутирован во втором раунде.

«Если бы Фьюри подготовился к бою, а не выглядел бы как человек, который съел Фьюри, то его бой с Нганну закончился бы так же, как и в случае с Джошуа. Вы знаете мое мнение о кросс-боях, они вот так и заканчиваются», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Энтони Джошуа (справа) нокаутировал Франсиса Нганну. Вселенная в шоке. Джошуа показал, что нет у Нганну никакого бокса

Поражение над Джошуа стало для Нганну вторым на профессиональном ринге. В октябре 2023 года камерунец проиграл представителю Великобритании Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

На счету Джошуа 28 побед и 3 поражения в карьере.

Дана Уайт
Франсис Нганну
Энтони Джошуа
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