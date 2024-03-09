Кудряшов: «Джейк Пол — самое настоящее животное, раз решил выйти на бой против 57-летнего Тайсона»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов раскритиковал Джейка Пола, который 20 июля выйдет на ринг против Майка Тайсона.

«Я настолько с большим уважением отношусь к Тайсону, что ни при каких обстоятельствах не вышел бы в ринг против него. Никогда в жизни. Как можно бить икону бокса? Это говорит только о том, что Джейк Пол — самое настоящее животное. Выходить против старого Тайсона — это абсолютное неуважение к боксу. Как бы не закончился бой, Джейк Пол для меня — печальное зрелище», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Последний раз 57-летний Тайсон выходил на ринг в ноябре 2020 года в рамках показательного поединка. Его противостояние с Роем Джонсом завершилось ничьей. 27-летний Пол 3 марта одержал победу над Райаном Бурландом.