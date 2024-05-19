Кудряшов назвал самого интересного соперника для Усика после победы над Фьюри

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов считает американца Деонтея Уайлдера самым интересным соперником для украинца Александра Усика.

«Я бы дождался окончания поединка Деонтея Уайлдера и Чжилэя Чжана. Мне интересна встреча Уайлдера с Усиком. Из всех перечисленных претендентов в случае своей победы Уайлдер будет самым интересным оппонентом для Усика. Их бой смог бы привлечь большое внимание зрителей, чем с любым из официальных претендентов», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.

Ранее Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов.