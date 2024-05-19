Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 18:29

Кудряшов назвал самого интересного соперника для Усика после победы над Фьюри

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов считает американца Деонтея Уайлдера самым интересным соперником для украинца Александра Усика.

«Я бы дождался окончания поединка Деонтея Уайлдера и Чжилэя Чжана. Мне интересна встреча Уайлдера с Усиком. Из всех перечисленных претендентов в случае своей победы Уайлдер будет самым интересным оппонентом для Усика. Их бой смог бы привлечь большое внимание зрителей, чем с любым из официальных претендентов», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.

Ранее Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов.

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: MMA.Metaratings
Александр Усик
Деонтей Уайлдер
Дмитрий Кудряшов
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Рейнджерс» Панарина и Шестеркина вышли в полуфинал Кубка Стэнли
Фанаты растрогали Загитову в день рождения
Одна из спасательных групп достигла возможного места жесткой посадки вертолета Раиси
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Вертолет президента Раиси совершил жесткую посадку в Иране. Главное
Глава МВД Ирана назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета с Раиси
Популярное видео
Прохоркин покидает «Авангард»
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Гальченюк — из СКА в «Амур», интервью Никиты Зайцева
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бадаев считает, что в следующем бою Усик снова победит Фьюри по очкам

Цзю считает, что Фьюри в бою с Усиком подвела самоуверенность

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости