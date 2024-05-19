Цзю заявил, что Усика нельзя считать величайшим боксером в истории

Бывший абсолютный чемпион в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0) над экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

«Сашу нельзя считать величайшим боксером в истории в тяжелом весе! Что значит величайший? Усик только на середине своей карьеры. То, что он сделал с Фьюри действительно здорово — теперь Усик абсолютный чемпион в сверхтяжелом весе. Действительно круто! Громаднейшее достижение и повторение рекорда Холифилда. Хорошо достижение, но до величайшего боксера среди тяжеловесов Усику еще далековато», — цитирует Цзю Sport24.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов.