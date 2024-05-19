Леннокс Льюис: «Бой Усик — Фьюри вошел в историю»

Экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) отреагировал на победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0) над экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

«Мы стали свидетелями потрясающего боя, который вошел в историю. Я был бы рад приветствовать любого из этих чемпионов в клубе «абсолютных чемпионов», и сегодня это был Александр «Великий». С нетерпением жду, когда они проведут реванш. Усик доказал, что никогда не поздно дополнить свое наследие. Мои поздравления!» — написал Льюис в соцсети X.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Льюиса в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.