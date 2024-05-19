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Сегодня, 15:55

Дмитрий Кудряшов заявил, что Усик идеально провел бой с Фьюри

Виктория Кравченко
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Экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов назвал раздельное решение судей в бою Александра Усика и Тайсона Фьюри неадекватным.

— В итоге получилось раздельное решение судей 115-112, 114-113, 113-114 в пользу Усика.

— Неадекватный счет, я бы отдал Усику больше раундов, плюс был нокдаун. Интересно, какой бой смотрел судья, который поставил 114-113 в пользу Фьюри. Возможно, рядом с рингом поединок выглядел по-другому, но по ТВ-картинке это неадекватный счет. Усик победил без вопросов, причем не только за счет нокдауна. Он выиграл больше раундов, — цитирует Кудряшова «РБ Спорт».

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kudryashov-usik-ideal-no-provel-boj-s-f-yuri/
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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