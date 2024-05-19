Тищенко: «Могу сделать вывод, что Усик был интереснее, чем Фьюри»

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Александра Усика раздельным решением судей над Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

«Из общения с людьми, которые смотрели этот бой, могу сделать вывод, что Усик был интереснее в этом бою. Усик — величайший боец в тяжелом весе? В настоящий момент можно так сказать. Он смог выиграть все титулы, все пояса забрал. Он боксировал практически со всеми лучшими спортсменами. Только Джошуа и Уайлдера осталось победить, чтобы считаться самым сильнейшим боксером в этом дивизионе», — сказал Тищенко «СЭ».

37-летний Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).