Никита Цзю назвал бойца, который даст его брату Тиму «самый сложный бой»

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю (31-2) Никита Цзю (8-0) уверен, что абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) доставит его брату Тиму Цзю (23-0) неприятности.

«Бой Тима с Кроуфордом? Это определенно будет тяжелый бой. Это самый сложный бой для Тима, но я знаю, какими навыками он обладает, и я уверен, что он найдет способ победить. Он будет тем, кто решит головоломку с Кроуфордом», — сказал Цзю FightHype.

Кроуфорд и Цзю могут подраться, в случае если австралиец победит Себастьяна Фундору (20-1). Бой состоится 30 марта в Лас-Вегасе, США. Поединок станет хедлайнером первой платной трансляции PBC в рамках новой сделки с Amazon Prime Video.