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Никита Цзю — Данило Креачи: время начала боя и где смотреть трансляцию

24 апреля пройдет бой по боксу Никита Цзю — Данило Креачи
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксер Никита Цзю.
Никита Цзю.
Фото Соцсети

Австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю проведет поединок в первом среднем весе с представителем Италии Данило Креачи в Сиднее (Австралия) на арене «Hordern Pavilion». Их бой начнется примерно в 13.00 по московскому времени.

Поединок между сыном бывшего чемпиона мира по боксу Кости Цзю и 34-летним Креачи пройдет в формате 10 раундов.

В России официально не покажут видеотрансляцию боя Никита Цзю — Данило Креачи. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию их поединка.

У 26-летнего Цзю в профессиональной карьере боксера 8 побед в 8 поединках. На счету Креачи — 8 побед, 1 ничья и 1 поражение.

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Бокс
Данило Креачи
Никита Цзю
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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