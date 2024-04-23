Австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю проведет поединок в первом среднем весе с представителем Италии Данило Креачи в Сиднее (Австралия) на арене «Hordern Pavilion». Их бой начнется примерно в 13.00 по московскому времени.

Поединок между сыном бывшего чемпиона мира по боксу Кости Цзю и 34-летним Креачи пройдет в формате 10 раундов.

В России официально не покажут видеотрансляцию боя Никита Цзю — Данило Креачи. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию их поединка.

У 26-летнего Цзю в профессиональной карьере боксера 8 побед в 8 поединках. На счету Креачи — 8 побед, 1 ничья и 1 поражение.

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