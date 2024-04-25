Флойд Мейвезер раскритиковал боксеров: «Многие из вас, бойцов, живут от зарплаты до зарплаты»

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) рассказал, в чем разница между ним и многими другими боксерами.

«Очень часто бойцы смотрят на Флойда с машинами, они смотрят на Флойда, который привлекает внимание. Послушайте, я принес столько жертв. Вы все смотрите на конечный результат. И, когда я был чемпионом с сотнями миллионов в банке, я все еще работал в спортзале. Вы все беспокоитесь о своих нарядах, о том, как выглядят ваши ботинки, вы беспокоитесь не о тех вещах. Многие из вас, бойцов, живут от зарплаты до зарплаты», — приводит слова Мейвезера журналист Майкл Бенсон в соцсети X.

Мейвезер завершил карьеру в 2017 году, победив экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (0-1) техническим нокаутом в 10-м раунде.