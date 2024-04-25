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Тим и Никита Цзю могут провести боксерские поединки на одном турнире

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Боксеры Тим и Никита Цзю, сыновья бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, могут провести свои следующие поединки в рамках одного турнира в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Тима Цзю.

«Тим и Никита могут провести бои на одном турнире. И это может быть уже в этом году», — сказал представитель 29-летнего спортсмена.

3 апреля Тим Цзю проведет бой против американца Верджила Ортиса. Поединок состоится в США. В своей карьере боксер одержал 24 побед и потерпел 1 поражение.

На счету Никиты Цзю 9 побед и ни одного поражения. 24 апреля 26-летний спортсмен победил Данило Креати из Италии единогласным решением судей.

Источник: ТАСС
Бокс
Никита Цзю
Тим Цзю
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