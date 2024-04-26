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Сергей Ковалев — о бое Бетербиева и Бивола: «Буду болеть за обоих»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) поделился ожиданиями от противостояния чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) и чемпиона WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0).

«Очень захватывающий бой, интересный и интригующий. Конечно же, прямо интересно, кто же в этом весе на самом деле сильнейший. Я, к сожалению, выскочил из этого, но буду болеть за обоих.

Мои предположения — 50 на 50, но Дима, наверное, за счет своих ног будет более мобильным, будет раздергивать. У него есть чуйка. Если он выдержит напор Артура, то у него есть шанс победить. Но если Артур попадет... Короче, очень интригующий бой, этим он и интересен. Желаю обоим удачи и, самое главное, здоровья, чтобы не травмировались, а победили чисто, красиво и зрелищно", — сказал Ковалев в интервью YouTube-каналу «Мир бокса».

Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nRjn_GX4-nU
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Сергей Ковалев
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