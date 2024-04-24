Райан Гарсия назвал двух следующих возможных соперников

Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) может встретиться с чемпионом по версии WBA в первом полусреднем весе Исааком Крузом (26-2) или с обладателем титулов WBC и WBO в первом среднем весе Себастьяном Фундорой (21-1).

«Райан Гарсия назвал Айзека Круза и Себастьяна Фундору в качестве двух бойцов, с которыми он хотел бы встретиться в следующий раз, но подчеркнул, что сначала он планирует «немного отойти от бокса» после победы над Девином Хейни», — написал инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Гарсия победил Девина Хейни (31-1) решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109), при этом трижды отправив Хейни в нокдаун. Бой состоялся 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.