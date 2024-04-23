Хильберто Рамирес: «Бивол справится с силой Бетербиева»

Экс-чемпион по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес (46-1) предполагает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) победит чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0).

«Сможет ли Бивол на протяжении 12 раундов выдерживать силу Бетербиева? Да, сможет. Я думаю, что Бивол победит решением судей», — сказал Рамирес FightHype.

Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.