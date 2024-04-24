Райан Гарсия: «Девин Хейни победит Джервонта Дэвиса. В бою с Дэвисом у меня не было сил»

Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) заявил, что в поединке с чемпионом по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (29-0) у него не было сил из-за тяжелой весогонки.

«В бою с Джервонта не было тяжело, я просто был без сил. Я побью Джервонта жестче, чем [Девина] Хейни. Джервонта никогда не будет драться со мной в первом полусреднем весе. Хейни победит «Танка». «Танк» попытается нокаутировать Хейни, но он по нему не попадет. Я уверен, что Хейни победит «Танка», — сказал Гарсия в интервью Патрику Бет-Дэвиду.

Гарсия проиграл Дэвису 22 апреля 2023-го техническим нокаутом в седьмом раунде.