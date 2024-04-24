Никита Цзю проведет бой по боксу с Данило Креачи 24 апреля

Австралийский боксер первого среднего веса Никита Цзю подерется с итальянцем Данило Креачи в главном событии турнира в Сиднее (Австралия) 24 апреля. Их поединок на территории спортивной арены «Hordern Pavilion» начнется в 13.00 по московскому времени.

В России официально не покажут видеотрансляцию боя Никита Цзю — Данило Креати. По платной подписке в прямом эфире поединок можно будет посмотреть на стриминговом сервисе DAZN.

На сайте «СЭ» проходит текстовая онлайн-трансляция боксерского турнира с участием Никиты Цзю и Данило Креати.

26-летний Никита Цзю — сын экс-чемпиона мира по боксу Кости Цзю и брат Тима Цзю. На счету Никиты на профессиональном уровне 8 побед в 8 поединках. У 34-летнего Креачи 8 побед, 1 ничья и 1 поражение.

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