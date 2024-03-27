Тони Белью — о бое Тайсона и Пола: «Вы не знаете, о чем договорились эти двое»

Боксерский аналитик и комментатор, экс-чемпион WBC в крузервейте Тони Белью (30-3) надеется, что бой между Джейком Полом (9-1) и Майком Тайсоном (50-6) пойдет по сценарию.

«Лично меня это беспокоит, но, послушайте, вы не знаете, о чем договорились эти двое. Страшно, что Майк Тайсон вернется на боксерский ринг против человека, который младше его более чем на 30 лет. Это просто какое-то безумие.

Я надеюсь, что бой будет немного театральным и немного сценарным, потому что я бы не хотел, чтобы Майк получил травму. Посмотрим, что произойдет. Ему заплатят огромные деньги, и никто не имеет права помешать ему это сделать», — сказал Белью Spinbet.

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе AT& T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.