Никита Цзю победил итальянца Креати в Сиднее

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю (31-2) Никита Цзю (9-0) победил итальянца Данило Креати (8-2) на арене Hordern Pavilion в Сиднее (Австралия).

26-летний австралиец выиграл поединок единогласным решением судей — 100:88, 99:90, 100:89. Теперь на счету Цзю 9 побед в 9 боях. Креати потерпел второе поражение в карьере при 8 победах.

Ранее Цзю стал чемпионом Австралии в весовой категории до 69,9 кг, выиграв у австралийца Дилана Биггса (10-1) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 22 ноября 2023-го в Newcastle Entertainment Centre в Ньюкасле, Австралия