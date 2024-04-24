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Сегодня, 16:32

Никита Цзю победил итальянца Креати в Сиднее

Виктория Кравченко
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Боксер Никита Цзю
Никита Цзю.
Фото Getty Images

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю (31-2) Никита Цзю (9-0) победил итальянца Данило Креати (8-2) на арене Hordern Pavilion в Сиднее (Австралия).

26-летний австралиец выиграл поединок единогласным решением судей — 100:88, 99:90, 100:89. Теперь на счету Цзю 9 побед в 9 боях. Креати потерпел второе поражение в карьере при 8 победах.

Ранее Цзю стал чемпионом Австралии в весовой категории до 69,9 кг, выиграв у австралийца Дилана Биггса (10-1) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 22 ноября 2023-го в Newcastle Entertainment Centre в Ньюкасле, Австралия

Бокс
Никита Цзю
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