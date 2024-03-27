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27 марта, 08:11

Мейвезер оценил возможный бой между Цзю и Кроуфордом

Давид Хачатрян
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Джефф Мейвезер, дядя экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0), не думает, что бой с чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе Тимом Цзю (23-0) — легкий бой для абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0).

«Я бы отдал предпочтение Кроуфорду. Но я бы не сказал, что это будет для него прогулкой по парку, — сказал Мейвезер YouTube-каналу Jai McAllister. — Против Кроуфорда все по-другому. Это совсем другой зверь. Это бой, который покажет всему боксерскому миру, на что способен Тим. Кроуфорд хочет пополнить свое наследие. Вот почему он хочет драться с Тимом Цзю. К тому же он [Кроуфорд] не смог получить бой с Канело. Он изо всех сил пытался заполучить Канело, но этого не произошло. Раз уж этого не происходит, нужно брать то, что есть».

Кроуфорд и Цзю могут подраться, в случае если австралиец победит Себастьяна Фундору (20-1). Бой состоится 30 марта в Лас-Вегасе, США. Поединок станет хедлайнером первой платной трансляции PBC в рамках новой сделки с Amazon Prime Video.

Теренс Кроуфорд
Тим Цзю
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