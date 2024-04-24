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Сегодня, 12:59

Тим Цзю прокомментировал новость о поединке с Верджилом Ортисом

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) подтвердил, что его следующий поединок состоится 3 августа в Лос-Анджелесе против американского нокаутера Верджила Ортиса (20-0, 20 KO).

«Я просто хочу самых громких и крутых боев для фанатов», — написал Цзю в соцсетях.

Себастьян Фундора (21-1) победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.

Ортис с 2021-го владеет титулом чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. В качестве любителя он был семикратным чемпионом страны и победителем юношеских Олимпийских игр 2013 года. В 2019 году его назвали «самым перспективным бойцом» по версии журнала The Ring.

Тим Цзю
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