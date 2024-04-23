Шакур Стивенсон: «Ломаченко — легендарный боец»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) считает, что, если бы экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) был больше, у него сложилась бы куда более успешная карьера.

«Безусловно, он легендарный боец. Если бы он был больше, то стал бы адом для многих, но вопрос только в том, подерется ли он со мной, прежде чем завершит карьеру», — написал Стивенсон в соцсети Х.

Ломаченко и Джордж Камбосос (21-2) подерутся 12 мая за вакантный титул IBF в легком весе в Перте, Австралия.