Кудряшов считает, что Тиму Цзю пойдет на пользу поражение от Фундоры

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов прокомментировал поражение австралийского боксера Тима Цзю от американца Себастьяна Фундоры.

«Испытываю разочарование, потому что Цзю был чемпионом и считался фаворитом. Но это поражение пойдет ему на пользу. Понятно, что рассечение, которое мешало, и он не мог показать максимум. Через такие падения становятся настоящими бойцами. Чтобы заматереть, нужно пройти через неприятности. Теперь будет видно, из чего он сделан, если он преодолеет все это и вернется на вершину», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Тим Цзю 31 марта проиграл Себастьяну Фундоре раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115). Бой состоялся в Лас-Вегасе, США.