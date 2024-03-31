Лучников заявил, что катмен Тима Цзю не похож на профессионального специалиста

Известный российский катмен Дмитрий Лучников оценил работу Марка Гамбина, катмена австралийского боксера Тима Цзю в поединке с американцем Себастьяном Фундорой.

«Человек, работавший в углу Цзю не похож на профессионального специалиста. Его действия не соответствовали уровню решаемой задачи. Скорее всего, это случайный человек. Как минимум незнакомое для меня лицо, а как максимум — совершенно неопытный человек. В свой угол надо брать не знакомых, приятелей или блогеров с браслетами катмена на руках, а все-таки людей с опытом. Бюджеты позволяли», — приводит слова Лучникова MMA.Metaratings.ru.

Тим Цзю 31 марта проиграл Себастьяну Фундоре раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115). Бой состоялся в Лас-Вегасе, США.