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Дрозд — о бое Минеева против Исмаилова: «Мне эти истории непонятны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший обладатель титула WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд выразил недоумение тем, что бойцы ММА Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут бой по правилам бокса.

«Мне эти истории непонятны. Я не знаю, как их оценивать. Если такие бои берет телевизор, наверное, это нравится зрителю. Должно быть интересно. Если говорить про наследие, историю, спорт, их фамилии даже никто не запомнит и не узнает. Какая-то коммерческая история. Для чего люди это делают? Чего они хотят? Какая цель поединка? Ради денег, понимаю, но тебя публика здесь не знает, как она будет тебя оценивать? Много вопросов», — цитирует MMA.Metaratings.ru Дрозда.

Минеев и Исмаилов проведут бой по правилам бокса 20 июля в Москве. Поединок продлится 8 раундов по 3 минуты.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/drozd-nikto-ne-zapomnit-mineeva-i-ismailova-v-bokse-363928/
Бокс
Владимир Минеев
Григорий Дрозд
Магомед Исмаилов
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