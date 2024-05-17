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Сергей Ковалев — Робин Сафар: время начала и где смотреть бой

Сергей Ковалев и Робин Сафар проведут поединок 18 мая 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Ковалев.
Фото AFP

Сергей Ковалев и Робин Сафар проведут поединок в субботу, 18 мая. Боксерский вечер пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой россиянина и шведа начнется после 21.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция боя. На территории России официальной трансляции не будет. В прямом эфире следить за поединком можно на платформе ESPN+ и в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах. В Казахстане эфир будет доступен на платформе DAZN. В Беларуси — на стриминговой платформе TNT Sports.

Российский боксер не выходил на ринг с 2022 года. В период с 2019-го по 2022-й он также не дрался из-за пандемии и проваленного допинг-тест.

Бокс: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Сергей Ковалев
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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