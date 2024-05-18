В субботу, 18 мая, Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут 12-раундовый бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Боксерский вечер пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок ожидается после 01.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния. На территории России легальной видеотрансляции боя не будет. Следить за боем в прямом эфире можно на платформе ESPN+ и в соцсети «ВКонтакте». В Казахстане смотреть противостояние Усик — Фьюри можно на платформе DAZN. В Беларуси — на стрименговой платформе TNT Sports.

Изначально планировалось, что бой между британцем и украинцем пройдет 17 февраля 2024 года, но за две недели до поединка Фьюри получил рассечение. Бой пришлось перенести.