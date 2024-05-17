Фьюри оказался тяжелее Усика на 13 килограммов перед чемпионским поединком

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри оказался тяжелее непобежденного украинца Александра Усика перед объединительным поединком.

Официальная процедура взвешивания состоялась 17 мая в Эр-Рияде. Вес Цыганского короля составил 118,8 кг, в то время как украинец весит 105,9.

Фьюри (34-0) и Усик (21-0) должны были встретиться на ринге 17 февраля, однако бой был перенесен на 18 мая из-за травмы британского боксера.