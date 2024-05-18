Кармазин: «Усик победит Фьюри по очкам»

Бывший чемпион мира по боксу Роман Кармазин поделился ожиданиями от боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Усик победит Фьюри по очкам. Фьюри большой, но в этом нет ничего страшного. Он быстрый, но не вкладывается в удары. Он мог бить намного сильнее, если бы вкладывался, но из-за этого упадет скорость, а Фьюри не хочет замедляться, поэтому бьет одними руками без корпуса. Силы в этих ударах особо нет. Конечно, он может добить, он опытный и хитрый, но это не сравнить с тем, что имеет в запасе Усик. Вот увидите, Фьюри ему ничего не сделает.

В этом бою Усик будет боксировать и делать свое. Помню, мне задавали вопросы: «Какой у вас план, как вы будете действовать?» Тренер на подготовке всегда говорил: «Давай уделим внимание вот этому аспекту. Соперник идет вперед, люди падают. Значит, надо заставить его идти назад». У Усика очень хороший штаб, да и он далеко не дурак. Ему подберут тактику, а с техникой у него все в порядке. Напланировать перед боем можно многое, но по ходу поединка это не получается. Начинаешь делать все наоборот — получается. Тренер говорил: «Влезем в драку и посмотрим». Понятно, что Фьюри большой, но у Сани скорость. Тайсон тоже может включить скорость, но у него тогда пропадает сила в ударах, он становится не очень опасным. Судить по последним боям тоже нельзя. Классный боксер всегда перестроится и в одном поединке может работать так, в следующем по-другому. В запасе у человека должно быть множество вариантов — с такими соперниками боксировать очень сложно», — цитирует «РБ Спорт» Кармазина.

Изначально планировалось, что бой между британцем и украинцем пройдет 17 февраля 2024 года, но за две недели до поединка Фьюри получил рассечение. Бой пришлось перенести.