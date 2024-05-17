Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев назвал фаворита в бою между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

— Я считаю этот бой интересным, потому что результат не очевиден. Усик — фаворит, наверное, из-за своей скорости и техники, плюс у него большой олимпийский опыт.

— Усика несколько раз по ходу карьеры роняли ударами в корпус. Можно ли сказать, что это его слабая сторона?

— Удары по корпусу и правда неоднократно потрясали, либо роняли на настил Усика. И во всех случаях он пытался указать на удары в пах, которые запрещены правилами. Но много раз было очевидно на повторах, что били его четко по правилам. В том числе в нашем бою в Милане. Я уверен, что тогда он проявил презренную слабость и симулировал, потому что я всегда играю по правилам. (Усик и Мехонцев дрались на ЧМ в 2009 году, Егор победил решением судей), — цитирует Мехонцева «РБ Спорт».