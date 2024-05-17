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Бадаев назвал фаворита в бою Усик — Фьюри: «Попасть по нему будет тяжело»

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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от поединка за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Пожалуй, Усик фаворит — 51 на 49. При этом я допускаю, что Фьюри может победить. Мне очень нравится Фьюри, я болел за него практически в каждом поединке. Он мне заходит, импонирует его манера ведения боя. Хотя раньше он меня жутко бесил из-за поведения. Но после победы над Владимиром Кличко я понял, что этот парень многого стоит.

 
Тайсон Фьюри (слева) и&nbsp;Александр Усик. Кто победит в бою Тайсон Фьюри — Александр Усик? Прогнозы на исход поединка года

У Усика невероятная школа, темп, передвижение, скорость. Нет разового удара, но попасть по нему будет тяжело. Я не помню в деталях стиль Фьюри и практикует ли он удары по корпусу. Явная слабая сторона Усика — это корпус, что доказывал Артур Бетербиев в любителях. Если Фьюри найдет ключ в этом аспекте, то у Александра могут быть проблемы», — приводит слова Бадаева «РБ Спорт».

Фьюри (34-0) и Усик (21-0) должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного британцем во время спарринга. 

Поединок состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде.

Источник: «РБ Спорт»
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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