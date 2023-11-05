Бывший боксер Феликс Вердехо приговорен к пожизненному заключению

Бывший пуэрториканский боксер Феликс Вердехо (27-2) получил два пожизненных срока после того, как был признан виновным в жестоком убийстве своей 27-летней беременной любовницы, сообщает Associated Press.

В июле Вердехо был признан виновным в похищении, повлекшем смерть, и в причинении смерти нерожденному ребенку. Во время судебного процесса Луис Антонио Кадис, друг Вердехо, также обвиняемый по этому делу, заявил, что бывший боксер оказывал давление на любовницу с целью заставить ее сделать аборт. Кадис добавил, что в день убийства Вердехо избил девушку и ввел ей токсическое вещество, после чего они привязали ее за конечности к цементному блоку и средь бела дня сбросили ее с оживленного моста в лагуну. Позже Кадис анонимно позвонил в службу 911 и сообщил местонахождение тела Родригес.

Вскрытие показало, что в организме Родригес были обнаружены фентанил и ксилазин — седативное средство, используемое для лечения животных, в том числе лошадей.

Вердехо участвовал в Олимпийских играх 2012 года и в том же году стал профессиональным боксером.