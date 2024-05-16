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Сегодня, 06:41

Хулио Сесар Чавес-младший подерется с Дарреном Тиллом

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сесар Чавес-младший (53-6) встретится с экс-бойцом UFC Дарреном Тиллом (0-0) 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

На том же вечере бокса состоится бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6) и блогером и боксером Джейком Полом (9-1).

Чавес в 2021-м проиграл другому экс-бойцу UFC Андерсону Сильве (3-2) единогласным решением судей по итогам восьми раундов (77-75, 77-75, 77-75).

Тилл ушел из UFC в 2022-м, когда проиграл третий бой подряд. В последнем поединке он уступил действующему чемпиону среднего веса Прикусу дю Плесси (21-2) сабмишном в третьем раунде.

Бокс
Даррен Тилл
Джейк Пол
Майк Тайсон
Хулио Сесар Чавес-младший
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