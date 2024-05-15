Усик раскритиковал отца Фьюри за потасовку перед боем

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) прокомментировал потасовку между своей командой и чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0).

«Моя команда — отличная команда. Я говорю: пожалуйста, не деритесь, отойдите. Проблема в Джоне Фьюри, это плохое поведение, это мое мнение. Извинился ли он за свое поведение? Я не знаю. Для меня и моей команды это не имеет значения», — приводит слова Усика Sky Sports Boxing.

Джон Фьюри ударил головой одного из членов команды Усика. Позже он принес извинения.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.