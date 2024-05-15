Фьюри: «Победа над Усиком сделает меня величайшим»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) уверен, что если он победит чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0), то станет величайшим супертяжеловесом в истории.

«Думаю, эта победа выводит меня на первое место, без всяких сомнений. Победа над Усиком выводит меня на первое место в рейтинге всех времен», — приводит слова Фьюри DAZN.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.