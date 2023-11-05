Бадаев — о словах Поветкина о русских бойцах: «Это может иметь последствия»

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев отреагировал на слова олимпийского чемпиона и экс-обладателя регулярного пояса WBA и временного пояса WBC в супертяжелом весе Александра Поветкина (36-3), который заявил, что не смотрит поединки кавказцев, а следит исключительно за русскими бойцами.

«Александр Поветкин сказал: «Я слежу только за русскими ребятами». Для меня никакой проблемы в этом нет, — сказал Бадаев в интервью YouTube-каналу Meta MMA. — Другое дело, что человек такого масштаба, наверное, в открытую такие вещи не должен говорить, потому что за ним следят миллионы. Поветкин — это легенда бокса, один из самых узнаваемых боксеров.

Когда он говорит такие вещи, это может иметь последствия. В этом плане это немного опасные высказывания, даже не для самого Александра, а из-за эффекта, который эти слова могут иметь. Но я его понимаю. Человек просто не заморачивается. У него есть свой круг общения, у него есть люди, за которых он переживает, болеет.

Не следит и не следит. Живем мы в одной стране с разными национальностями. Не все друг за другом следят. У каждого есть свои любимцы, у каждого есть свои ощущения».

Поветкин объявил о завершении карьеры после реванша с Диллианом Уайтом (29-3) в 2021 году.