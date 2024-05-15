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Сегодня, 13:55

Фьюри еще не определился с планом на бой с Усиком

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) признался, что выберет план на бой с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0), когда начнет выходить на ринг.

«Думаю, мы узнаем об этом в субботу вечером. Я не заглядываю так далеко вперед, сейчас только вторник. Я приму решение в субботу. У моего тренера наверняка есть свое мнение о том, что он хочет увидеть в этом бою. А я определюсь со своим планом, когда выйду на ринг.

 
Тайсон Фьюри (слева) и&nbsp;Александр Усик. Кто победит в бою Тайсон Фьюри — Александр Усик? Прогнозы на исход поединка года

Я видел много стилей, много соперников — праворуких, леворуких, толстых, худых, коротких, высоких, быстрых, медленных. Поэтому я выберу план действий на ринге. Почему я выиграю? Потому что я уже победил, независимо от исхода поединка», — сказал Фьюри в интервью Sky Sports.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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