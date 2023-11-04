Мирзаев поделился ожиданиями от поединка между Усиком и Фьюри

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев поделился прогнозом на предстоящий бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Навряд ли бой закончится нокаутом. У Усика своя техника. Плюс он чуть ниже. Фьюри такой, умеющий удивлять. Он удивляет своей техникой при своем внешнем виде. Это серьезно. Мне нравится его техника. Фьюри — не скучный боец. Он создает шоу. Во время боя он может позволить себе многое. Я за хороший бой. Выиграет тот, у кого будет больше «бензина», — приводит слова Мирзаева MMA.Metaratings.ru.

28 октября Фьюри победил Франсиса Нганну (17-3) раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун.

На счету британского боксера 34 победы (24 нокаутом), 1 ничья и ни одного поражения. В активе украинца 21 бой на профессиональном ринге (14 нокаутом) и также ни одного поражения.

По информации ESPN поединок пройдет в феврале 2024 года.