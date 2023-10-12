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Садоков полагает, что Галимов перебоксирует Чурчаева

Алина Савинова
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Спортивный комментатор Александр Садоков считает, что Шамиль «Пахан» Галимов имеет определенное преимущество над бойцом поп-ММА Шовхалом Чурчаевым благодаря своему боксерскому бэкграунду.

«Шовхал в последнее время получил бешеную популярность парадоксальным образом. Не за счет того, что он показывал в клетке, а за счет того, что он в нее не вышел. Вернее, вышел, а потом ушел и не вернулся, как обещал. Скандальный парень. Да и Пахан тоже. Одно прозвище у него говорит о многом. Ребята, любящие поговорить, это уже термоядерная смесь. Попробую предположить, что Галимов, если подойдет к этому поединку в максимально хорошей форме, должен перебоксировать Чурчаева», — приводит РЕН ТВ слова комментатора.

Бой между Галимовым и Чурчаевым пройдет 27 октября в рамках нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

В своей бойцовской карьере Пахан встречался в поединках с Чурчаевым, Тимуром Никулиным, Амирханом Оевым, а также Шамилем Солтанбековым.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1151062-sadokov-schel-chto-galimov-pereboksiruet-churchaeva
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