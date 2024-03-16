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16 марта, 21:56

Рофаль: «Понимаю, что нужно сделать для победы над Борониным. Я все грамотно проработал»

Алина Савинова
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Артем Рофаль заявил, что ему уже знаком формат боя против Виктора Боронина, который пройдет по правилам бокса в MMA-перчатках в полуфинале Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Бой в этой дисциплине я уже проводил, у меня есть опыт небольшой. Но я понимаю, что нужно сделать для победы, в тренировочном процессе я все грамотно проработал, чтобы быть фаворитом в этом бою», — цитирует Рофаля РЕН ТВ.

Также он рассказал, что станет главной составляющей в предстоящем поединке с Борониным.

«Особенно сильным нужно быть в моральной составляющей, потому что, когда получаешь удары в голову, корпус, когда постоянно получаешь удары по голове, тут нужен особый склад ума и особый дух, чтобы с этим справляться и идти вперед дальше. MMA-перчатки довольно-таки тонкие, и удары получаются довольно-таки жесткие, поэтому даже самого опытного и крутого бойца можно сломить градом ударов», — добавил Рофаль.

Поединок Рофаля и Боронина состоится 29 марта в Москве. В главном бою на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» выступят Виталий Минаков и Оливер Томпсон. В соглавном поединке вечера зрители увидят схватку Сергея Хрисанова и Сергея Романова.

Источник: РЕН ТВ
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