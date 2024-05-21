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Тернер — о бое с Дациком: «Это будет настоящая война»

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Ирландский боксер Шон Тернер поделился ожиданиями от поединка против россиянина Вячеслава Дацика.

«Это будет настоящая война, потому что во время боя тебя трясет от адреналина и это классно», — цитирует Тернера РЕН ТВ.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Дацик сразится с Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против представителя Малавии Айзека Чилембы.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
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