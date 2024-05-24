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Вячеслав Дацик — Шон Тернер: время начала и трансляция боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Боксерский вечер состоится в ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе.
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Вячеслав Дацик.
Фото Эдуард Корниенко, Известия

Россиянин Вячеслав Дацик разделит ринг с ирландским боксером Шоном Тернером на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в пятницу, 24 мая. Боксерский вечер состоится в ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе. Начало поединка Дацик — Тернер ожидается в 00.00 по московскому времени.

44-летний Дацик последний раз выходил в ринг в августе 2023-го. Тогда на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» он одержал победу нокаутом над британцем Оли Томпсоном.

33-летний ирландец в своем предыдущем поединке в феврале этого года в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» проиграл нокаутом Кевину Джонсону.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Прямую трансляцию поединков покажут на федеральном телеканале РЕН ТВ. Также следить за турниром можно на YouTube-канале «СЭ» — «Ушатайка».

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: новости и статьи, фото и видео доступны в разделе на сайте «СЭ»

Бокс
Вячеслав Дацик
Шон Тернер
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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