Чилемба назвал главную особенность боксеров из РФ: «Русские не такие»

Малавийский спортсмен Айзек Чилемба в преддверии поединка с Алексеем Папиным назвал отличительную особенность российских боксеров.

«Некоторых начинаешь бить, и они сразу начинают отступать, отходить. Но русские не такие. Хорошо защищаются и всегда отвечают на пропущенный удар», — приводит слова Чилембы РЕН ТВ.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Вячеслав Дацик сразится с Шоном Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против представителя Малавии Айзека Чилембы.