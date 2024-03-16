Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

16 марта, 22:00

Тарасов — о подготовке к бою с Хейбати: «Осталось сбросить 12 кг — это самое тяжелое»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Артем Тарасов рассказал, как готовится к предстоящему поединку против Али Хейбати в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

«Моя подготовка проходит спокойно, работаем, тренируемся. Осталось сбросить 12 кг — это самое тяжелое. Остальное — все легко», — приводит слова Тарасова РЕН ТВ.

Также он перечислил качества, в которых превосходит своего оппонента.

«Что касается боя, то, что он состоится по MMA, это моя стихия. Чем я его превосхожу? Во-первых, уровень борьбы у нас разный. Мне кажется, я получше борюсь и все-таки уровень боев по MMA у меня намного больше. У него не было еще ни одного боя по MMA, у него были бои по боксу в MMA-перчатках, кикбоксинг, но у него не было боев по MMA, и это может сыграть большую роль в нашем поединке. Ну и по габаритам я чуть побольше, поэтому посмотрим», — отметил Тарасов.

Поединок Тарасова и Хейбати состоится 29 марта в Москве. В главном бою на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» выступят Виталий Минаков и Оливер Томпсон. В соглавном поединке вечера зрители увидят схватку Сергея Хрисанова и Сергея Романова.

Источник: РЕН ТВ
Артем Тарасов
ММА
0
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Кремле отреагировали на возможные санкции МОК за участие в Играх дружбы
Фразы из репортажей Василия Уткина стали афоризмами
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Увольнение работает? «Авангард» выстрадал овертайм, а Буше спас «Авангард» от сухих 0:3 в серии
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рофаль: «Понимаю, что нужно сделать для победы над Борониным. Я все грамотно проработал»

Садоков — о поединке между Романовым и Хрисановым: «Схватка рукопашников с разным прошлым»
Новости
RSS RSS
Все новости